Nuevo Régimen Penal Juvenil: detuvieron a un adolescente de 15 años armado en Mar del Plata

Un adolescente de 15 años fue detenido en Mar del Plata junto a otro joven de 17 luego de ser encontrados escondidos dentro de un galpón con un revólver calibre .32. El caso se convirtió en uno de los primeros antecedentes concretos de aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que alcanza desde los 14 años.

El procedimiento ocurrió en una propiedad ubicada en Gianelli al 2600. Según la investigación, los adolescentes habrían saltado una pared y forzado el acceso a uno de los sectores del inmueble.

Una vecina observó movimientos a través de cámaras de seguridad y alertó al propietario, quien dio aviso a la Policía. Cuando llegaron los efectivos, encontraron a los dos jóvenes escondidos dentro de un galpón y cubiertos con una manta. Durante el procedimiento secuestraron un revólver calibre .32 largo.

La causa quedó en manos del fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, quien imputó a ambos por robo agravado por escalamiento y efracción de lugar habitado y portación de arma de uso civil.

Lo liberaron, pero seguirá sometido al proceso

Por tratarse de un adolescente de 15 años, la fiscalía solicitó que permaneciera detenido.

Sin embargo, la jueza de Garantías Libertad Cordido rechazó el pedido. La magistrada entendió que, por la calificación legal y la pena en expectativa, una eventual condena podría ser de ejecución condicional.

Por ese motivo, el adolescente recuperó la libertad algunas horas después, aunque continuará sometido al proceso penal.

El dato resulta especialmente relevante porque el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, fija responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18.

La norma reemplazó el régimen anterior y estableció un sistema específico de medidas, sanciones y alternativas para adolescentes en conflicto con la ley penal.

El caso de Mar del Plata muestra además una diferencia importante entre ser penalmente imputable y permanecer detenido: el nuevo régimen permite que un adolescente de 15 años sea sometido a un proceso penal, pero la privación de la libertad debe ser evaluada judicialmente según las circunstancias y la gravedad del hecho.

El episodio se produjo en los primeros días de aplicación efectiva del nuevo esquema y constituye el primer caso conocido en Mar del Plata de un adolescente de 15 años alcanzado por la nueva normativa.