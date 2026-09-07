No llegan a fin de mes: aumentan los pedidos de ayuda al Municipio por comida y alquiler

La crisis económica comenzó a profundizar las dificultades de trabajadores y familias de sectores medios bajos en Salta, con ingresos que en muchos casos ya no alcanzan para cubrir alquileres, alimentos y otros gastos básicos durante todo el mes.

El subsecretario de Inclusión Social de la Municipalidad, Juan Pablo Linares, aseguró en N&N por Aries que el deterioro dejó de concentrarse únicamente en los sectores de menores recursos y comenzó a sentirse con fuerza entre personas que tienen empleo.

“Hay mucha gente que hoy no está llegando a fin de mes”, señaló. Según describió, entre quienes cuentan con trabajo “se nota mucho que llegan hasta el 12, hasta el 15” y después necesitan generar nuevos ingresos para sostener los gastos del hogar.

Linares indicó que uno de los principales problemas aparece en el pago de alquileres y la compra de alimentos, una situación que obliga al municipio a mantener distintos programas de contención mientras las familias buscan recomponer sus ingresos.

Entre las herramientas mencionó programas de asistencia alimentaria, apoyo a comedores y merenderos, acompañamiento a adultos mayores, asistencia crítica y otros dispositivos municipales destinados a responder ante situaciones urgentes.

El funcionario sostuvo que la crisis alcanza incluso a lo que definió como una “clase media baja, trabajadora” y remarcó que la demanda social convive con una necesidad estructural de mayor empleo y nuevas fuentes de ingreso.

Sobre el final, Linares apuntó al Gobierno nacional. “Yo creo que el Gobierno Nacional no reconoce la crisis que está empeorando, que está profundizando”, afirmó, y consideró que para corregir el problema primero es necesario reconocer su magnitud.