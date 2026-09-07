Papa León XIV: parroquias de Salta se organizan para viajar a Córdoba

El padre Oscar Ossola, párroco de San Lorenzo Mártir, adelantó en Pelo y Barba por Aries que la Iglesia salteña comenzó a organizar su participación en la visita del Papa León XIV a la Argentina, aunque todavía espera precisiones sobre las actividades previstas en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

“La mayoría de los grupos, las parroquias de Salta, vamos a intentar acompañarlo presencialmente en Córdoba”, señaló. Explicó que algunas comunidades también proyectan viajar a Buenos Aires y que la definición de fechas y horarios de cada actividad será clave para terminar de organizar los contingentes.

Ossola reveló además que todavía se aguarda el lema específico que tendrá la visita papal en la Argentina, elaborado conjuntamente por el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina. Según estimó, podría conocerse esta semana o la próxima.

El sacerdote hizo una aclaración sobre la participación estatal: los gobiernos nacional y provinciales y la Ciudad de Buenos Aires intervienen en la organización de la visita, pero no participan en la definición del lema pastoral. “No tiene nada que ver el Gobierno” con esa decisión, explicó, y planteó que el mensaje podría girar alrededor de la unidad, el cuidado entre hermanos y la paz.

También precisó que cada uno de los países que visitará León XIV tendrá su propia impronta y su propio lema, aun cuando pueda existir un mensaje general que atraviese toda la gira.