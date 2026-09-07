Instalarán tres ecopuntos para recuperar botellas plásticas de los peregrinos

La Municipalidad de Salta desplegará el 14 de septiembre tres ecopuntos para recuperar botellas plásticas generadas durante la llegada masiva de peregrinos por la Fiesta del Milagro.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales del Municipio, explicó por Aries que los puntos estarán ubicados en Aunor, en la zona del Teleférico del Parque San Martín y frente a la rotonda de Limache, en inmediaciones de la estación de servicio Shell. Funcionarán hasta las 16 horas.

La iniciativa fue denominada “Botellas que hacen milagros” y estará concentrada en la recolección de envases plásticos de agua, gaseosas y bebidas energizantes, que podrán entregarse con sus tapas y etiquetas para incorporarlos al circuito de reciclaje.

“Ese día se movilizan miles de personas y cada uno lleva por ahí una botella de agua mineral, de gaseosa o energizante, y ese plástico se puede reciclar”, explicó Ragno.

El operativo contará además con 40 voluntarios de institutos terciarios de Higiene y Seguridad de Vaqueros y La Caldera, que trabajarán identificados con chalecos municipales.

Ragno señaló que el Municipio ya realiza una experiencia similar junto al Jockey Club, donde reciben a cerca de 10 mil peregrinos provenientes de la Quebrada y la Puna, pero destacó que será la primera vez que la propuesta se extienda de manera masiva a distintos puntos de la ciudad.