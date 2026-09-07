Milagro 2026: cuatro puestos recibirán peregrinos con agua, enfermería, masajes y baños

La Municipalidad de Salta presentó este lunes el operativo especial para la llegada de peregrinos durante el Milagro 2026, que tendrá como eje cuatro puntos de recepción distribuidos en distintos accesos a la ciudad.

En diálogo con N&N por Aries, el subsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Linares, explicó que los espacios permitirán a los peregrinos descansar, hidratarse y recibir asistencia antes de continuar hacia la Catedral. En cada lugar habrá personal de enfermería, masajistas y una concentración de baños químicos.

Los cuatro puntos estarán ubicados en ex Aunor, sobre la ruta principal de San Luis, en la plaza de acceso a barrio San Carlos y en la rotonda frente al Aeroclub, en la zona norte de la Capital.

Estos puestos funcionarán el 13 y 14 de septiembre, de 6 a 20, jornadas en las que se espera la llegada de buena parte de las delegaciones que recorren cientos de kilómetros desde distintos puntos de Salta y otras provincias.

El operativo continuará durante la Noche del Peregrino, desde la madrugada del 15, cuando el municipio tendrá presencia en inmediaciones de la Catedral y otros sectores del centro para ofrecer información y bebidas calientes a quienes permanezcan en la zona.

Además, el 15 de septiembre, el edificio de 20 de Febrero 231, donde funcionó el Hogar de Noche, será utilizado como punto de apoyo logístico para trabajadores municipales y personal de organismos como SAME, Cruz Roja y Policía afectados a la Procesión.

Linares destacó que el operativo fue coordinado durante las últimas semanas con la Catedral, la Curia, organismos provinciales y distintas áreas municipales, ante la llegada de delegaciones numerosas durante los días centrales del Milagro.