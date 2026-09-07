Operativo Milagro: SAMEC suma puestos internos y externos en la Catedral

SAMEC mantiene activo un puesto sanitario junto a la Catedral Basílica para brindar atención médica durante la Fiesta del Milagro, con cobertura diaria desde las 7 hasta las 23 horas.

La licenciada Daniela López, referente del puesto Macro SAMEC, explicó que el operativo se organiza en dos turnos, de 7 a 15 y de 16 a 23, coincidiendo con el horario de apertura de la Catedral.

El dispositivo está ubicado en el exterior del templo, junto al Banco Macro, y cuenta además con un puesto interno. Allí trabajan profesionales y estudiantes que colaboran para realizar atención médica primaria a todas las personas que se acercan a la fiesta del Milagro.



Otro puesto de salud más que acompaña a los peregrinos y la fiesta de la fe que atraviesa a la Provincia.