Tras el Milagro, cómo funcionará el Hogar de Paso y qué pasará con las personas en situación de calle
El Hogar de Noche cambiará de modalidad y pasará a funcionar como Hogar de Paso, con una población objetivo distinta y orientado principalmente a situaciones sociales de emergencia.
El subsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Linares, explicó en N&N por Aries que el espacio de 20 de Febrero 231 seguirá cumpliendo una función social, pero ya no operará bajo el mismo esquema destinado prioritariamente a personas en situación de calle.
Como ejemplo del nuevo funcionamiento, recordó que el lugar ya fue utilizado para alojar temporalmente a familias evacuadas por el incendio de departamentos en Parque Belgrano y a personas con familiares internados en el hospital San Bernardo que, por la hora, no podían regresar a barrios alejados.
Consultado específicamente por quienes utilizaban el Hogar de Noche por encontrarse en situación de calle, Linares sostuvo que el ingreso siempre fue voluntario y que durante las últimas semanas, con temperaturas más altas, la asistencia había disminuido considerablemente.
El funcionario aseguró que Desarrollo Social continuará vinculado con esas personas y señaló que algunas lograron acceder a alquileres o recomponer vínculos.
Linares indicó que el cambio será temporal y que, más adelante, el municipio volverá a activar la modalidad de Hogar de Noche.