Por presencia de roedores, suspenden actividades en el Concejo Deliberante de Orán

El 31 de agosto, la presidenta del Concejo Deliberante de San Ramón de la Nueva Orán, Adriana Bañagasta, informó a sus pares que el martes 1 de septiembre se realizarán tareas de fumigación, desinfección y control de plagas en todas las instalaciones del organismo, luego de una presentación que alertó sobre la presencia de roedores.

La medida surgió a partir de una nota presentada el 26 de agosto por la concejal Carolina Guantay, quien solicitó con "carácter urgente" la intervención sanitaria de un depósito ubicado junto a su oficina y del espacio donde desarrolla sus funciones, debido a la presencia de roedores y restos de heces.

En respuesta al pedido, la Presidencia dispuso que el operativo se realizara el martes 1 de septiembre en la totalidad de las instalaciones del Concejo Deliberante. La fecha fue establecida teniendo en cuenta el feriado municipal del 31 de agosto, correspondiente a las celebraciones fundacionales y patronales de la ciudad.

Junto con la intervención sanitaria, Bañagasta comunicó la suspensión de las actividades en el edificio durante el 1 de septiembre, retomando el miércoles 2 de septiembre.