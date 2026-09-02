Dictarán talleres gratuitos de Coro y Percusión para niños y jóvenes en Cerrillos

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Se firmó un acuerdo de continuidad entre el Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, dependiente de la Secretaría de Gestión Educativa, y la Municipalidad de Cerrillos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de propuestas musicales destinadas a niñas, niños y jóvenes.

Con esta iniciativa, el municipio se suma a las sedes en distintos puntos de la provincia. El acuerdo fue suscripto por el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker; la directora artística de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta, Carolina Pineda Andrade; y el intendente de Cerrillos, Enrique Borelli.

Los talleres que se dictarán son de implementación de Percusión, Ensamble Instrumental y Coro Infantil y Juvenil. Están destinados a participantes de entre 7 y 17 años y ofrece formación en las especialidades de Percusión, Ensamble Instrumental y Coro Infantil y Juvenil.



El programa brinda a niñas, niños y jóvenes la posibilidad de acercarse al lenguaje musical a través de una experiencia integral que incluye ensayos, conciertos, presentaciones, charlas y demostraciones de instrumentos.



Las actividades en los diferentes puntos de la provincia, se realizan gracias a la gestión conjunta entre los municipios y la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta (OSIJS), que está bajo la dirección del Instituto de Música y Danza (IMD) de la Secretaría de Cultura y la colaboración de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas.



Las clases son totalmente libres y gratuitas y no es necesario disponer de conocimientos musicales. Los talleres se desarrollarán los días sábados de 09:30 a 13:00 horas en el N.I.D.O. de B° 2 de Abril, Cerrillos.



Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB5vtSp0_BZq2P7B0eThvy5zqsEbU8L99xQLfnIDGZrxGRyw/viewform?pli=1