San Lorenzo: abren las inscripciones para la Gran Bicicleteada del Milagro

La propuesta será gratuita y recorrerá la Costanera. Habrá puntos de hidratación, premios y un sorteo entre los participantes.
Municipios01/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

WhatsApp-Image-2026-08-28-at-10.10.28-1170x659

La Municipalidad de San Lorenzo realizará el sábado 12 de septiembre la Gran Bicicleteada del Milagro y la Familia, una actividad gratuita que podrá hacerse tanto en bicicleta como caminando.

La concentración será a las 9:30 en el Parque Lineal y la largada está prevista para las 10. El recorrido continuará por toda la Costanera hasta la Plaza Ejército Argentino, donde se estima que los participantes llegarán alrededor de las 11:30.

luzSubsidios a la luz: amplían el consumo bonificado y habrá descuento extra en septiembre

Durante el trayecto habrá tres puestos de hidratación y también se premiará a las bicicletas mejor decoradas, sin una temática obligatoria. Además, entre todas las personas inscriptas se sorteará una bicicleta.

Las inscripciones comienzan este martes 1 de septiembre en la Mesa de Entrada de la Municipalidad de San Lorenzo, de lunes a viernes de 8:30 a 13. Allí se entregará el número de pechera necesario para participar del sorteo.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail