San Lorenzo: abren las inscripciones para la Gran Bicicleteada del Milagro

La Municipalidad de San Lorenzo realizará el sábado 12 de septiembre la Gran Bicicleteada del Milagro y la Familia, una actividad gratuita que podrá hacerse tanto en bicicleta como caminando.

La concentración será a las 9:30 en el Parque Lineal y la largada está prevista para las 10. El recorrido continuará por toda la Costanera hasta la Plaza Ejército Argentino, donde se estima que los participantes llegarán alrededor de las 11:30.

Durante el trayecto habrá tres puestos de hidratación y también se premiará a las bicicletas mejor decoradas, sin una temática obligatoria. Además, entre todas las personas inscriptas se sorteará una bicicleta.

Las inscripciones comienzan este martes 1 de septiembre en la Mesa de Entrada de la Municipalidad de San Lorenzo, de lunes a viernes de 8:30 a 13. Allí se entregará el número de pechera necesario para participar del sorteo.