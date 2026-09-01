Molinos: una minera declaró un descubrimiento de cobre, oro, plata y litio

El expediente corresponde a la mina Cobre Dos Central y abarca una superficie ubicada sobre fincas del departamento Molinos.
Municipios01/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Imagen ilustrativa

El Juzgado de Minas de Salta publicó un edicto vinculado a la mina Cobre Dos Central, correspondiente a Humboldt Minerals Ltd., por una manifestación de descubrimiento sobre una superficie de 933 hectáreas en el departamento Molinos.

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El expediente menciona mineralización de cobre, molibdeno, plomo, zinc, plata, oro y litio y señala que el área se superpone con las fincas Gualfín, Pucarilla y Compuel.

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