Molinos: una minera declaró un descubrimiento de cobre, oro, plata y litio

Imagen ilustrativa

El Juzgado de Minas de Salta publicó un edicto vinculado a la mina Cobre Dos Central, correspondiente a Humboldt Minerals Ltd., por una manifestación de descubrimiento sobre una superficie de 933 hectáreas en el departamento Molinos.

El expediente menciona mineralización de cobre, molibdeno, plomo, zinc, plata, oro y litio y señala que el área se superpone con las fincas Gualfín, Pucarilla y Compuel.