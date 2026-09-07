Ossola sobre el Milagro: “Si no se traslada a las obras, es una fe muerta”

El padre Oscar Ossola, párroco de San Lorenzo Mártir, sostuvo en Pelo y Barba por Aries que el Milagro constituye para los salteños una suerte de “Pascua salteña”, pero advirtió que la experiencia de fe de estos días debe tener una continuidad concreta durante el resto del año.

“Si la fe no se traslada a las obras del resto del año, es una fe muerta”, afirmó el sacerdote al referirse al comienzo de la Novena y a la particular sensibilidad religiosa que atraviesa Salta durante septiembre.

Ossola explicó que durante estas jornadas muchas personas vuelven a prácticas como la confesión, el pedido de perdón y la participación en la Eucaristía, y recordó que la propia historia del Milagro tiene un fuerte componente penitencial, ligado a los terremotos de 1692 y al compromiso de cambiar conductas.

También se refirió a los peregrinos que recorren cientos de kilómetros para llegar a la Catedral y señaló que, desde la mirada de la Iglesia, el denominador común es el deseo de encontrarse con el Señor y la Virgen. “Vamos al Señor y a la Virgen”, resumió al describir qué moviliza a quienes llegan desde distintos puntos de Salta y provincias vecinas.