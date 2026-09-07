Salta incorporó agentes de inteligencia artificial para agilizar trámites y respuestas

El Gobierno de Salta presentó este lunes una serie de agentes públicos de inteligencia artificial desarrollados para asistir a distintas áreas de la administración provincial, con el objetivo principal de reducir los tiempos de respuesta ante trámites, consultas y reclamos de los ciudadanos.

La iniciativa fue presentada por el secretario de Modernización y Servicios Públicos, Martín Güemes, quien explicó que la Provincia trabaja en la conformación de un verdadero “plantel de agentes de inteligencia artificial del sector público”.

Una de las particularidades del sistema es que cada agente cuenta con un legajo propio y atraviesa un proceso de diseño, prueba y validación antes de comenzar a funcionar.

La idea es que cada organismo pueda identificar tareas repetitivas, complejas o que demanden grandes volúmenes de información y, a partir de allí, desarrollar herramientas específicas para asistir a los trabajadores estatales. “Estamos haciendo un plantel de agentes de inteligencia artificial del sector público”, explicó Güemes.

El funcionario señaló que las distintas áreas pueden acercarse al laboratorio de la Secretaría de Modernización para analizar qué tareas podrían ser asistidas por uno o más agentes especializados.

De reclamos a expedientes

Entre las herramientas presentadas aparece Vicente, un agente vinculado al Ente Regulador de los Servicios Públicos, orientado a la atención de ciudadanos y al procesamiento de reclamos.

También se desarrollaron agentes para el área de Justicia, destinados a colaborar con secretarios y personal administrativo en el análisis de documentación y expedientes.

Güemes ejemplificó que, si un trabajador debe analizar “un expediente con mil fojas”, la inteligencia artificial puede funcionar como un asistente especializado que permita ordenar, buscar o procesar la información con mayor rapidez.

Dentro del esquema provincial también figuran Justina, vinculada a la Secretaría de Justicia; Amparo, destinada a la Secretaría de las Mujeres; Maury, relacionada con el Tren a las Nubes; Clara, para la Dirección General de Calidad; y Arita, desarrollada para el área de Minería.

En Modernización funcionan además Carmen, EDDI Bot e IDDI Bot, mientras que Julián está relacionado con contrataciones y Armando con la Unidad Central de Contrataciones.

No todos los agentes utilizan la misma tecnología. Algunos están desarrollados sobre herramientas vinculadas con modelos como ChatGPT, mientras que otros requieren sistemas específicos según la tarea que deben realizar. Antes de incorporarse a una dependencia, cada herramienta atraviesa etapas de prueba piloto y validación.

Menos tiempo de espera

El objetivo central de la Provincia es que la inteligencia artificial permita reducir las horas que actualmente demanda resolver determinados procesos administrativos.

“Se está haciendo un cambio de era en el funcionamiento hasta de la sociedad con los organismos, empresas”, sostuvo Güemes al describir el alcance de la transformación tecnológica.

Los agentes tendrán distintas modalidades. Algunos podrán interactuar directamente con ciudadanos, mientras que otros funcionarán exclusivamente de manera interna como asistentes para empleados públicos.

Desde Modernización plantean que el sistema se irá ampliando a medida que las distintas dependencias detecten procesos en los que la inteligencia artificial pueda ayudar a analizar documentación, ordenar información, responder consultas o acelerar tareas administrativas.

“La inteligencia artificial es para dar vuelta esa página”, sintetizó Güemes.

La Provincia continuará desarrollando nuevos agentes y realizando pruebas piloto con la intención de extender progresivamente estas herramientas a otras áreas del Estado, con una meta concreta: reducir la burocracia y lograr respuestas más rápidas para los ciudadanos.