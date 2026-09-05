Advierten que la apuesta por agro, minería y energía expone a la Argentina a la volatilidad externa

La estrategia de orientar la economía argentina hacia las exportaciones de agro, minería, hidrocarburos y energía podría aumentar la vulnerabilidad del país frente a cambios bruscos en los precios internacionales y un eventual endurecimiento de las condiciones financieras globales.

Según informó Noticias Argentinas, un reporte de Epyca Consultores advierte que ese escenario adquiere mayor relevancia por los compromisos superiores a USD 40.000 millones de deuda en moneda extranjera, entre títulos públicos reestructurados, organismos multilaterales y obligaciones corporativas.

El estudio sostiene además que está cambiando la forma en que el mundo financia la deuda de Estados Unidos. La participación de acreedores extranjeros en los títulos soberanos norteamericanos habría caído del 42% durante la década de 2010 al 21,5% actual, lo que obliga al Tesoro estadounidense a ofrecer rendimientos más elevados para colocar nueva deuda.

Para la consultora, un eventual aumento del costo internacional del crédito tendría consecuencias directas para economías como la argentina. El informe también señala como factores a seguir la inflación estadounidense, las decisiones de la Reserva Federal, las tensiones geopolíticas, el petróleo y el desarrollo de la inteligencia artificial.