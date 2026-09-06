Malvinas: el Gobierno sumará controles a proveedores estratégicos y ciberseguridad al proyecto

La iniciativa que Milei enviará al Congreso incluirá reglas para infraestructura crítica y requisitos de seguridad para proveedores tecnológicos.
Política06/09/2026

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El Gobierno prepara incorporar al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional un régimen para proteger infraestructura crítica y fijar condiciones de seguridad para las empresas que provean tecnología en sectores estratégicos. La iniciativa será enviada al Congreso la próxima semana.

El esquema no se limitará a Vaca Muerta ni a la controversia por Huawei en Neuquén. Alcanzaría a infraestructura que el Estado considere crítica e incluiría estándares de ciberseguridad, requisitos para proveedores y mecanismos frente a riesgos externos.

images?q=tbn:ANd9GcRgjLvx-rUKuCZ8sFOkAqCBbl5utUK6zBoFbYhWVYD4lJzijNoPD72APv_W&s=10Malvinas: la Asamblea isleña respondió a Milei y reivindicó la autodeterminación

TN señala que la medida forma parte del alineamiento del Gobierno con Estados Unidos en materia tecnológica, militar, energética y de inteligencia. En las próximas semanas se esperan además visitas de funcionarios estadounidenses para discutir seguridad de redes, infraestructura sensible y cadenas de suministro.

El proyecto también prevé fortalecer el Consejo de Seguridad Nacional, que articulará Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y otorgar herramientas económicas y diplomáticas frente a actores considerados una amenaza para la seguridad nacional.

Además de endurecer sanciones por actividades vinculadas a Malvinas, el Gobierno busca usar la iniciativa para avanzar en una reforma más amplia de seguridad nacional, con regulación de infraestructura crítica, proveedores estratégicos y ciberseguridad.

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