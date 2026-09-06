Boca lo ganaba, no lo cerró y Gimnasia de Mendoza se lo empató sobre la hora

El Xeneize estuvo dos veces en ventaja, pero Esteban Fernández marcó el 2-2 en tiempo de descuento.
Deportes06/09/2026

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Boca empató 2-2 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en un partido que tuvo al conjunto mendocino como protagonista durante varios tramos.

Alan Velasco abrió el marcador para el Xeneize, pero Ignacio Sabatini igualó poco después. Antes del descanso, Kevin Zenón aprovechó una asistencia de Dylan Gorosito y puso el 2-1.

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En el segundo tiempo, Gimnasia volvió a empujar y llegó a convertir, aunque el gol fue anulado por posición adelantada de Sabatini tras revisión. 442 destacó que Boca nunca consiguió controlar del todo el partido pese a estar en ventaja.

Cuando parecía que los tres puntos viajaban a Buenos Aires, Esteban Fernández aprovechó un mal despeje y marcó el 2-2 en tiempo de descuento, dándole al Lobo un empate que terminó reflejando mejor lo ocurrido en el campo.

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