Los Pumas empataron 28-28 con Australia en Mendoza tras terminar con 13 jugadores

Argentina reaccionó después de estar 14-0 abajo, pero los Wallabies igualaron sobre el final con un try penal.
Deportes06/09/2026

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Los Pumas empataron 28-28 ante Australia en Mendoza en el segundo Test Match de la serie, en un partido que tuvo un cierre dramático y al seleccionado argentino defendiendo con apenas 13 jugadores.

El equipo de Felipe Contepomi logró recuperarse después de estar 14-0 abajo y dio vuelta el trámite con tries de Pablo Matera, en dos oportunidades, Ignacio Ruiz e Ignacio Mendy. Santiago Carreras convirtió las cuatro conquistas.

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La igualdad australiana llegó en los minutos finales, cuando Argentina ya jugaba con dos hombres menos por las amonestaciones de Lucio Cinti y Santiago Carreras. Los Wallabies aprovecharon la superioridad numérica y consiguieron un try penal para sellar el 28-28.

La crónica de 442 destacó la reacción argentina tras la derrota 27-21 sufrida ante Australia en Jujuy. Los Pumas volverán a jugar en noviembre, cuando enfrenten a Irlanda, Italia y Francia por el Nations Championship.

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