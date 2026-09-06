Copa Argentina: Vélez pidió que Boca quede eliminado por una presunta alineación indebida

Vélez formalizó una protesta contra Boca ante el Tribunal de Disciplina de la AFA y pidió que se le dé por perdido el partido de octavos de final de la Copa Argentina por una presunta alineación indebida.

El planteo, difundido por 442, sostiene que Boca incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, cuando la normativa permitiría un máximo de cinco habilitados para firmar por partido.

Vélez argumenta que la infracción surge de la propia documentación oficial cargada en el sistema COMET y solicitó que se reconozca su clasificación a los cuartos de final. También pidió suspender los efectos deportivos de la clasificación de Boca hasta que exista una resolución definitiva.

En Boca, en cambio, sostienen que no hubo incumplimiento porque durante los 90 minutos utilizaron efectivamente a cinco extranjeros y consideran que la normativa vigente para 2026 respalda su interpretación.

La decisión quedó ahora en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA, que deberá definir si mantiene la clasificación de Boca o hace lugar al reclamo de Vélez.