Torneo Clausura: qué partidos se juegan este domingo y lunes y dónde verlos en vivo

El clásico rosarino abre una jornada que también tendrá a River, Independiente y Racing. El lunes se completa la fecha con dos partidos.
Deportes06/09/2026

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La octava fecha del Torneo Clausura 2026 continúa este domingo 6 de septiembre con cinco encuentros y tendrá como principal atractivo el clásico entre Rosario Central y Newell’s, desde las 14:45 en Arroyito.

Más tarde jugarán Lanús ante Defensa y Justicia y Central Córdoba frente a Independiente, ambos desde las 17. A las 19:15, River recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que Racing cerrará la jornada ante Atlético Tucumán a las 21:30.

6a9d428e5e48c599370928Varrone remontó en Monza, terminó décimo y volvió a sumar puntos en la Fórmula 2

El cronograma del domingo queda así: 14:45 Rosario Central–Newell’s (TNT Sports); 17:00 Lanús–Defensa y Justicia (ESPN Premium); 17:00 Central Córdoba–Independiente (TNT Sports); 19:15 River–Independiente Rivadavia (TNT Sports); 21:30 Racing–Atlético Tucumán (ESPN Premium).

La fecha se completará el lunes 7 de septiembre con Barracas Central–Argentinos Juniors a las 19 por ESPN Premium y Unión–Instituto a las 21:15 por TNT Sports, de acuerdo con el cronograma publicado por 442.

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