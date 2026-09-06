Torneo Clausura: qué partidos se juegan este domingo y lunes y dónde verlos en vivo

La octava fecha del Torneo Clausura 2026 continúa este domingo 6 de septiembre con cinco encuentros y tendrá como principal atractivo el clásico entre Rosario Central y Newell’s, desde las 14:45 en Arroyito.

Más tarde jugarán Lanús ante Defensa y Justicia y Central Córdoba frente a Independiente, ambos desde las 17. A las 19:15, River recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que Racing cerrará la jornada ante Atlético Tucumán a las 21:30.

El cronograma del domingo queda así: 14:45 Rosario Central–Newell’s (TNT Sports); 17:00 Lanús–Defensa y Justicia (ESPN Premium); 17:00 Central Córdoba–Independiente (TNT Sports); 19:15 River–Independiente Rivadavia (TNT Sports); 21:30 Racing–Atlético Tucumán (ESPN Premium).

La fecha se completará el lunes 7 de septiembre con Barracas Central–Argentinos Juniors a las 19 por ESPN Premium y Unión–Instituto a las 21:15 por TNT Sports, de acuerdo con el cronograma publicado por 442.