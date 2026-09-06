Varrone remontó en Monza, terminó décimo y volvió a sumar puntos en la Fórmula 2

El argentino avanzó posiciones en el Gran Premio de Italia y cortó una racha de varias fechas sin puntuar.
Deportes06/09/2026

6a9d428e5e48c599370928

Nicolás Varrone volvió a sumar puntos en la Fórmula 2 tras finalizar en la décima posición en la carrera del Gran Premio de Italia, disputada en el circuito de Monza.

El piloto argentino de Van Amersfoort Racing protagonizó una buena remontada en el denominado “Templo de la Velocidad” y consiguió meterse nuevamente en zona de puntos después de varias fechas.

los-pumas-vs-australia-2315003Los Pumas empataron 28-28 con Australia en Mendoza tras terminar con 13 jugadores

La victoria quedó en manos del paraguayo Joshua Dürksen, de Invicta Racing. El podio lo completaron el brasileño Rafael Camara, también de Invicta, y el mexicano Noel León, de Campos Racing.

El resultado le permitió a Varrone recuperar terreno y sumar una unidad valiosa en el campeonato de Fórmula 2.

Te puede interesar
Lo más visto
señor virgen del milagro

Rezo de la Novena del Señor y Virgen del Milagro: Día 1

Salta06/09/2026
En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail