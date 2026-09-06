Varrone remontó en Monza, terminó décimo y volvió a sumar puntos en la Fórmula 2

Nicolás Varrone volvió a sumar puntos en la Fórmula 2 tras finalizar en la décima posición en la carrera del Gran Premio de Italia, disputada en el circuito de Monza.

El piloto argentino de Van Amersfoort Racing protagonizó una buena remontada en el denominado “Templo de la Velocidad” y consiguió meterse nuevamente en zona de puntos después de varias fechas.

La victoria quedó en manos del paraguayo Joshua Dürksen, de Invicta Racing. El podio lo completaron el brasileño Rafael Camara, también de Invicta, y el mexicano Noel León, de Campos Racing.

El resultado le permitió a Varrone recuperar terreno y sumar una unidad valiosa en el campeonato de Fórmula 2.