Este sábado, las Imágenes Peregrinas recorrerán los barrios de la ciudad

Se coordinará un dispositivo de acompañamiento y ordenamiento vehicular durante el trayecto planificado para este 5 de septiembre, con el fin de resguardar la circulación.
Salta05/09/2026

imagenes peregrinas

Este sábado 5 de septiembre, las Imágenes Peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán distintos barrios de la ciudad, en un recorrido que abarcará  diferentes templos y comunidades.

Con el objetivo de resguardar la seguridad de los asistentes y mantener la fluidez del tránsito, se dispuso un operativo especial de ordenamiento vehicular.

El itinerario sigue este orden cronológico:

  1. Pqa. Ntra. Sra. del Rosario (La Caldera)
  2. Pqa. Ntra. Sra. de Aparecida (Vaqueros)  
  3. Pqa. Natividad del Señor (B° El Huaico)  
  4. Pqa. Sr. y Virgen del Milagro (Ciudad del Milagro)
  5. Pqa. Sgdo. Corazón de Jesús (B° Castañares)  
  6. Vic. San Juan M. Vianney (B° Universitario)  
  7. Pqa. María M. de la Iglesia (B° Parque Belgrano)
  8. Com. Ntra. Sra. de Guadalupe (B° Los Profesionales)
  9. Pqa. Santa Rita de Casia (B° Miguel Ortiz)
  10. Pqa. Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa (B° Tres Cerritos)
  11. Pqa. Ntra. Señora del Pilar (B° El Pilar)
  12. Catedral Basílica de Salta (Plaza 9 de Julio)

Para garantizar el correcto desplazamiento de la caravana, inspectores de tránsito efectuarán acompañamientos motorizados y cortes de calles temporales a lo largo del trayecto, afectando avenidas principales como Av. Bolivia, Circunvalación, Av. Entre Ríos y Av. Belgrano.

Se solicita a los automovilistas y peatones circular con extrema precaución, atender las indicaciones de los uniformados desplegados en la vía pública y prever tiempos adicionales para sus desplazamientos durante la jornada. 

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