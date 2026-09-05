Este sábado, las Imágenes Peregrinas recorrerán los barrios de la ciudad
Este sábado 5 de septiembre, las Imágenes Peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán distintos barrios de la ciudad, en un recorrido que abarcará diferentes templos y comunidades.
Con el objetivo de resguardar la seguridad de los asistentes y mantener la fluidez del tránsito, se dispuso un operativo especial de ordenamiento vehicular.
El itinerario sigue este orden cronológico:
- Pqa. Ntra. Sra. del Rosario (La Caldera)
- Pqa. Ntra. Sra. de Aparecida (Vaqueros)
- Pqa. Natividad del Señor (B° El Huaico)
- Pqa. Sr. y Virgen del Milagro (Ciudad del Milagro)
- Pqa. Sgdo. Corazón de Jesús (B° Castañares)
- Vic. San Juan M. Vianney (B° Universitario)
- Pqa. María M. de la Iglesia (B° Parque Belgrano)
- Com. Ntra. Sra. de Guadalupe (B° Los Profesionales)
- Pqa. Santa Rita de Casia (B° Miguel Ortiz)
- Pqa. Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa (B° Tres Cerritos)
- Pqa. Ntra. Señora del Pilar (B° El Pilar)
- Catedral Basílica de Salta (Plaza 9 de Julio)
Para garantizar el correcto desplazamiento de la caravana, inspectores de tránsito efectuarán acompañamientos motorizados y cortes de calles temporales a lo largo del trayecto, afectando avenidas principales como Av. Bolivia, Circunvalación, Av. Entre Ríos y Av. Belgrano.
Se solicita a los automovilistas y peatones circular con extrema precaución, atender las indicaciones de los uniformados desplegados en la vía pública y prever tiempos adicionales para sus desplazamientos durante la jornada.