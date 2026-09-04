Quedó firme el procesamiento de un médico gendarme salteño por traficar junto a un adolescente

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento de Aníbal David Borda, de 51 años, médico y comandante de Gendarmería Nacional, acusado de transporte agravado de estupefacientes, delito que prevé una pena de entre 8 y 20 años de prisión.

El hecho ocurrió el 10 de octubre del año pasado en Urutaú, departamento Copo, Santiago del Estero. En el control policial 10 Muralla Norte – El Mojón detuvieron una camioneta Toyota Hilux que venía de Salta con destino a Corrientes y secuestraron 6 kilos de lo que sería cocaína. Durante el operativo quedaron detenidos Borda, otros hombres y un adolescente de 14 años. La ruta nacional 16, por la que circulaba el vehículo, está señalada como uno de los corredores habituales para trasladar droga desde el norte del país hacia el Litoral.

Otra médica de Gendarmería

Meses atrás, un caso similar involucró a otra médica de Gendarmería: Ivana Portal, primer alférez del Escuadrón 52, fue detenida a mediados de año transportando 66 kilos de cocaína, diez veces más que lo secuestrado a Borda. Junto a ella cayeron una cosmetóloga que la acompañaba, Delia Tame, y otras dos personas que habrían intentado robarle el cargamento.

El caso, además, fue confuso. Según el testimonio de las propias involucradas —que fueron quienes pidieron ayuda—, fueron sorprendidas en la ruta 34 por José Troichuque, y terminaron resguardándose en una casa cercana. "Lo que sorprendió fue la violencia con la que actuaron. Tiraban a matar", señaló en su momento el fiscal federal Ricardo Toranzos en NyN por Aries, sobre un episodio que incluyó disparos en plena ruta.