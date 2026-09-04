Desde el Comité contra la Tortura advierten que en el Centro de Contraventores superan las horas de detención

Tras la denuncia de un hombre de 31 años que asegura haber sido agredido por personal policial mientras estaba alojado en el Centro de Contraventores Norte, el Comité contra la Tortura informó a Aries que intervienen en la causa. El organismo recordó, además, que existe un amparo vigente por las condiciones en las que se aloja a las personas en esa dependencia. En ese contexto además recordó que el Comité que interviene ante este tipo de denuncia funciona con la mitad de funcionarios que debiera.

La denuncia en la que intervienen

La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, investiga lo que le pasó a un hombre detenido el 20 de agosto. Según su relato, primero estuvo alojado sin problemas en una dependencia policial, pero todo cambió cuando lo trasladaron al Centro de Contraventores. Ahí, denunció, tuvo un altercado con personal policial que terminó con varios efectivos reduciéndolo y agrediéndolo físicamente. También denunció un hecho de índole sexual atribuido a uno de los policías.

Un examen médico posterior constató lesiones en distintas partes del cuerpo. Con esos elementos, la fiscal pidió el allanamiento del Centro de Contraventores Norte, que autorizó la jueza Silvia García Tabera y ejecutó personal de la Unidad Especial de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El amparo que alerta sobre el Centro

El cuestionamiento al Centro no es aislado. El comisionado del Comité contra la Tortura, Andrés Giodormachi, explicó a Aries que existe un amparo presentado por las irregularidades en el Centro de Contraventores. Entre los cuestionamientos está el de demorar por más horas de las permitidas. En cuanto al amparo la Corte ya le corrió vista que procurador general sobre su pertinencia.

El amparo, explicó Giodormachi, alcanza a todos los detenidos que pasaron por esa dependencia y también a los que pasen de ahora en más, porque tiene carácter retroactivo.

Un comité que funciona con menos de la mitad de sus integrantes

Consultado sobre la composición actual del Comité, Giodormachi contó que hace poco se incorporó Ramón Corregidor como representante de la Cámara de Diputados. Aun así, el organismo sigue funcionando con solamente 2 comisionados, cuando por ley debería tener 5.