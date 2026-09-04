Editorial Cara a Cara: “Milei tiene resuelto su futuro, no el del país”

“¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches.

Bueno, es un país que nos tiene de sorpresa en sorpresa. Indudablemente, escucharlo hablar al Presidente, al ministro de Economía, no es una cosa de todos los días porque, afortunadamente, por ahí se guardan y el Presidente no sale a hablar.

Pero cuando sale a hablar, dice cosas que realmente a algunas personas las pueden llegar a molestar, como se hizo habitual en su lenguaje. Lo que pasa es que ahora ya lo que nos dijo es que consiguió laburo. Eso es importante, porque lo que le falta al país son lugares donde ir a trabajar. Entonces, ya se fueron varios científicos del país, pero no dijeron nada: agarraron la valija y se fueron. Sin embargo, el señor Milei lo anunció.

Él tiene trabajo asegurado. Por lo tanto, todos nosotros, todos, la verdad que no le interesamos mucho. Ahora, lo que sí: él está seguro de que, si nosotros dejamos que él se vaya, nos vamos a suicidar. Es el mensaje que dio prácticamente así en el día de ayer. Mire, escúchelo. Bueno, está clarito, ¿no?

Ya consiguió laburo. O sea, a ver, todo lo que él había dicho está bien. Algunas cosas habrá logrado; hay que ver para quién. Indudablemente que no para el pueblo, no en su totalidad, porque la gente no está bien.

Pero, por otro lado, lo que está planteando este buen hombre es que él cumplió todo lo que dijo. En principio, si hubiese cumplido parte de lo que dijo, hoy estaríamos cobrando todos en dólares, ¿no?

Porque iba a pagar en dólares. Por otro lado, iba a estar cuatro años y después se iba a ir al campo con sus perros, pero ahora parece que cambió la historia.

Los dólares no aparecen. Los dólares solamente los debemos. Ya le dijo el programa anterior: cada uno de los argentinos debemos por lo menos 15.000 dólares. Lo debemos. O sea, una criatura que están haciendo en este momento ya nace debiendo 15.000 dólares al Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que nos está dejando.

Ahora, él lo que dice es que nos vamos a suicidar si no lo votamos. Hay gente que se está suicidando. Ustedes vieron cómo ha crecido este año en el país la cantidad de suicidios. Y, bueno, pero él tiene resuelto su problema. No tiene resuelto el problema del país; él tiene resuelto su problema.

Su problema es ir a dar conferencias, que, cuidado, igual las viene dando. O sea, la millonada de plata que está haciendo el señor Milei con la Presidencia de los argentinos no tiene nombre, y por otro lado, ¿qué nos va a dejar? Seguramente nos va a dejar un país totalmente entregado. ¿A quién? Bueno, los judíos están bastante interesados, y los americanos ni les cuento. O sea, ya él tiene nombre y apellido de quiénes se van a quedar con el país, y él va a salir a hacer giras por otros lados del mundo, bien financiado, y el problema de él se termina.

Ahora, ¿qué dice el ministro de Economía de todo esto? Porque el ministro de Economía también habló. ¿Por qué? Porque salió a hablar la Unión Industrial. Salió el vicepresidente y dijo: “Señor, esto no va más”.

O sea, la verdad es que nos está yendo muy mal, y el señor Caputo no conoce una fábrica. O sea, no sabe lo que es un torno. Por lo tanto, hacer economía para nosotros, indudablemente, no la hizo, y estamos todos fundidos.

Le resultó muy fácil a él, porque realmente ha hecho muy buenos negocios. En la declaración de bienes de este año puso un 37% de ganancia en sus negocios. ¿Cuál es el negocio del señor Caputo? La timba. O sea, no conocemos otra. Ahora, él quiere que todos nos podamos reconvertir en negocio timbero. O sea, tendríamos que aprender todos a manejar las finanzas y a estar haciendo cola o viendo la pantalla todo el día de Wall Street.

No sé, la verdad que no lo sé. No sé tampoco cuándo laburó, no sé tampoco dónde incrementó en un 37% su patrimonio con respecto al año pasado. Pero, bueno, reconoce que no se llega a fin de mes. Hay mucha gente que no llega a fin de mes, pero en Estados Unidos pasa lo mismo, que es el mundo donde ellos se mueven. Ahora, hay otra gente que está ganando muchísima plata en el país. No me pregunten a mí cuál es, porque la verdad que no la conozco. Pero sí: usted sabe quién tiene las licitaciones, usted sabe quién se está llevando las principales obras, y usted sabe cuál es el movimiento que se está llevando adelante en el país y cómo está viviendo la gente.

Los aplausos eran pocos y le salió el subconsciente: “Nuestro sistema nunca funcionó”. O sea, la gente está realmente pasándola mal, ¿sí? Ahora, ¿cómo sigue esta película?

Hoy un comentarista de Buenos Aires, que trabaja en Aries a la mañana, nos decía lo que había pasado en la ida del gobierno de los militares, o sea, en la época de la represión en la Argentina.

¿Qué quisieron hacer? Y Malvinas fue el eje. Una guerra con Malvinas, que ellos sabían que se iba a perder y qué sé yo, pero los muchachos se metieron en la guerra.

Bueno, ¿qué está pasando ahora en este Gobierno, que ya está, parece, planteando su ida? Porque está planteando su viaje de ida, ¿no?

Ahora, ¿qué plantean? Y parece que el mensaje, no sé, parece que va a ser sobre Malvinas. O sea, nunca se interesó en Malvinas.

Es más, hubo una época, una época que ustedes se acuerdan, en que la señora Patricia Bullrich sugirió cambiar las Malvinas por vacunas. ¿Se acuerda de esa época?

Pero ahora, ¿para qué quiere Malvinas el señor Milei? ¿Será para entregársela a Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el que está haciendo presión sobre Gran Bretaña. ¿Para qué?

Para que le devuelvan a la Argentina las islas. ¿Qué quieren? ¿Las islas para ir a veranear? ¿O quieren las islas para sacar el petróleo que están sacando y ya saben cuál es el rendimiento anual que van a tener?

O sea, ¿estaremos siendo el sándwich de todo este jueguito?

Trump, que es semejante habilidoso para estas cosas, le está diciendo: “Ojo, apóyenme a mí, porque si ustedes no me apoyan a mí, yo voy a apoyar a Argentina en el tema de Malvinas y ustedes van a perder Malvinas”.

Le quedaría fantástico a Trump. Le quedaría fantástico que la Argentina pueda tomar el poder sobre las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque quiere el petróleo. ¿Qué es lo que hace habitualmente?

Bueno, dejamos la política nacional. Esta noche vamos a hablar con el ministro Roberto Dib Ashur, que yo creo que es uno de los ministros más optimistas de este Gobierno de Gustavo Sáenz, ¿no?

Porque hay varios ministros, como siempre, algunos que sobresalen sobre otros, a lo mejor por la tarea que les toca llevar adelante. Pero su ministerio, que no trae muchos problemas, al contrario, genera expectativas, siempre es optimista.

La figura del contador Roberto Dib Ashur es una figura optimista. Él siempre ve todo para adelante, lo ve todo bien, y eso yo creo que es bueno.

O sea, no se puede estar diciendo: “Bueno, yo ya estoy asegurado. Si a mí me sale bien, me sale mal, yo me voy. Yo tengo trabajo en Harvard, así que me voy tranquilo”.

No, no lo plantea por ahí. Lo plantea desde cómo podemos crecer todos juntos con él. Así que vamos a estar hablando con él. Y otro hombre que le está poniendo mucha enjundia a lo que hace permanentemente es el intendente de la Capital.

No hablamos muchas veces con él desde que está en el cargo. Creo que hubo una o dos oportunidades. Y se están haciendo cosas.

Realmente, la Municipalidad está haciendo obras y está dándole tranquilidad a la gente en muchas cosas.

A ver, sacó una figura, no sé, la sacó de la galera, ¿no? La figura de los placeros. Yo no sé si alguno de ustedes ha vivido la época de los placeros, pero son las personas que cuidan, nada más y nada menos, que las plazas.

Y usted me va a decir: “Bueno, pero ahí va a entrar un montón de gente nueva a la Municipalidad”.

No, no, no. Se va a hacer con los mismos empleados municipales. Ya se están anotando los que quieran hacer de placeros y se los va a ir rotando para que no estén siempre en el mismo lugar. Una cosa realmente interesante.

Además, lo que va a hacer con la avenida Belgrano: por fin la va a volver a su realidad. Va a sacar los bodoques que estaban para la bicicleta ahí, que interrumpían todo el tráfico, y le va a dar una gran importancia a la avenida San Martín. O sea, todas cosas que hacen a nuestra realidad diaria.

Es lo que tenemos esta noche, el Ministro Roberto Din Ashur y el intendente Emiliano Durand.