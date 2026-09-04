Se suman defensores del interior al rechazo al Régimen Penal Juvenil

El asesor de Incapaces N° 1 de Tartagal, Juan José Andreu Emran, cuestionó la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y alertó por la falta de profesionales e infraestructura para afrontar la Ley 27.801 y aplicar el Régimen Penal Juvenil. Es una de las primeras voces críticas desde el norte provincial a tan solo un día de su entrada en vigencia.

Emran remarcó que la maduración cerebral, según la neurociencia, se completa recién entre los 22 y 25 años. Entre las conductas que ahora pueden derivar en causa penal para chicos de 14 y 15 años mencionó la adulteración del DNI para entrar a boliches, el reenvío de imágenes sexuales explícitas por WhatsApp —con penas de 1 a 6 años— y los tocamientos no consentidos naturalizados como "chistes".

En Tartagal hay entre 5 y 7 jóvenes institucionalizados, y buena parte de los delitos está atravesada por el consumo de paco. En cuanto a los recursos para asistir en infractores de la ley penal con problemas de consumo problemático, el funcionario advirtió que no hay guardias de psicología ni psiquiatría los fines de semana y que un solo especialista cubre toda la demanda del distrito.

Las críticas que llegan ahora desde el norte provincial se suman a lo afirmado por el defensor penal N.º 1 de Salta, Carlos Flores, que durante la semana previa a la aplicación del Régimen Penal Juvenil aseveró en Aries que el rechazo es a nivel nacional y que habrán presentaciones una vez comience a aplicarse.

Con info de Fm Alba