Se suman defensores del interior al rechazo al Régimen Penal Juvenil

Además de la falta de recursos, cuestionan la baja de imputabilidad en sí que haría que conductas “comunes de la edad”, se vuelvan un “delito”.
Judiciales04/09/2026

Juan José Andreu Emran

El asesor de Incapaces N° 1 de Tartagal, Juan José Andreu Emran, cuestionó la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y alertó por la falta de profesionales e infraestructura para afrontar la Ley 27.801 y aplicar el Régimen Penal Juvenil. Es una de las primeras voces críticas desde el norte provincial a tan solo un día de su entrada en vigencia.

Emran remarcó que la maduración cerebral, según la neurociencia, se completa recién entre los 22 y 25 años. Entre las conductas que ahora pueden derivar en causa penal para chicos de 14 y 15 años mencionó la adulteración del DNI para entrar a boliches, el reenvío de imágenes sexuales explícitas por WhatsApp —con penas de 1 a 6 años— y los tocamientos no consentidos naturalizados como "chistes".

CARLOS FLORES DEFENSORRégimen Penal Juvenil: Defensores oficiales anticipan que habrán presentaciones por “inconstitucionalidad”

En Tartagal hay entre 5 y 7 jóvenes institucionalizados, y buena parte de los delitos está atravesada por el consumo de paco. En cuanto a los recursos para asistir en infractores de la ley penal con problemas de consumo problemático, el funcionario advirtió que no hay guardias de psicología ni psiquiatría los fines de semana y que un solo especialista cubre toda la demanda del distrito.

Las críticas que llegan ahora desde el norte provincial se suman a lo afirmado por el defensor penal N.º 1 de Salta, Carlos Flores,  que durante la semana previa a la aplicación del Régimen Penal Juvenil aseveró en Aries que el rechazo es a nivel nacional y que habrán presentaciones una vez comience a aplicarse. 

Con info de Fm Alba

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail