Cierran el Hogar de Noche justo antes de la llegada de un nuevo frente polar

El Hogar de Noche cerró sus puertas hasta el invierno de 2027, justo cuando la ciudad se prepara para recibir un nuevo frente frío de origen polar que provocará un marcado descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

El dispositivo terminó este viernes su temporada después de recibir un promedio de entre 54 y 56 personas por noche. Durante su funcionamiento ofreció alojamiento a personas en situación de calle o de tránsito por la ciudad, además de asistencia sanitaria y acompañamiento para la búsqueda de empleo.

Sin embargo, el cierre coincide con un nuevo período de bajas temperaturas. El meteorólogo Edgardo Escobar anticipó por Aries que el domingo tendrá una máxima de apenas 13°C, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias. El frío continuará el lunes, cuando la máxima rondaría los 16°C y la mínima podría descender hasta los 2°C.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social señalaron que el cierre había comenzado a prepararse con varios meses de anticipación y que se trabajó especialmente sobre los casos que requerían mayor seguimiento. Cuatro adultos mayores que permanecían alojados fueron finalmente reubicados.

El Hogar de Noche no volverá a funcionar hasta la temporada invernal de 2027. Mientras tanto, el pronóstico muestra que, pese al calendario, las bajas temperaturas todavía no abandonaron Salta.