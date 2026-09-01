Nuevo régimen juvenil: Seguridad explicó cómo actuará la Policía

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, aseguró que la Policía de Salta no tendrá cambios sustanciales en sus procedimientos cuando entre en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil, que incorporará a adolescentes de 14 y 15 años al sistema de responsabilidad penal.

La Ley 27.801 establece un régimen aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputados por delitos contemplados en el Código Penal o leyes especiales.

Consultado sobre cómo se prepara la fuerza provincial, Avellaneda explicó que ya existen protocolos específicos para intervenir ante menores y que esos procedimientos fueron coordinados con el Ministerio Público Fiscal y otras autoridades.

“Nosotros ya mantuvimos con el Ministerio Público Fiscal, con la Corte de Justicia, con Asesoria General de Incapaces el procedimiento de la Policía. No cambia mucho, ya hay protocolos para la situación cuando se procede a la detención de un menor”, sostuvo.

Según explicó, la principal modificación estará dada por la edad de los adolescentes alcanzados por el sistema y por las decisiones que pueda adoptar posteriormente la Justicia.

“En ese sentido no hubo un cambio. Cuando se demora a un menor, cada medida que se toma es vinculada con la baja de edad”, señaló Avellaneda.

La nueva normativa no establece que todo adolescente de 14 o 15 años acusado de un delito deba quedar privado de su libertad. El régimen contempla distintas respuestas, entre ellas medidas socioeducativas, reglas de conducta y otras herramientas destinadas a la resocialización.

Para los delitos más graves, la ley también permite penas privativas de libertad, aunque prohíbe la prisión perpetua y fija un máximo de 15 años de detención para adolescentes.

En Salta, el desafío estará en incorporar a esa nueva franja etaria dentro de los mecanismos que ya utiliza la Policía y garantizar la coordinación con fiscales, jueces y organismos especializados en niñez y adolescencia.