La fiscal complicó al exconcejal Poma y le pidió penas por todos los delitos

El exconcejal Martín Poma Ovejero está siendo juzgado por 3 delitos, por el robo de una camioneta en el canchón municipal, por violencia de género y por estafa y falsificación de instrumento público. Este viernes fueron los alegatos y la fiscalía pidió que se lo declare responsable por todos los delitos por los que fue juzgado en las diferentes audiencias en las que se ventilaron insólitas situaciones.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio pidió que sea declarado culpable por el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y desobediencia judicial en dos hechos. Aunque la defensa en este sentido esgrimió el argumento de que “no había sido notificado”.

Respecto a la tercera causa, vinculada con un intento de vender un lote de manera ilegal y en supuesta representación del propietario del barrio en General Güemes, la fiscal Salinas Odorisio pidió que Poma Ovejero sea declarado penalmente responsable por estafa y falsificación de instrumento privado, en concurso ideal.

El lunes se conocerá la condena del juez Guillermo Pereyra, quién preside el juicio.