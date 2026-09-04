Juzgan a dos exjefes de Gendarmería por impedir una denuncia por intento de femicidio y abusar de una subalterna

Foto: Juicio en el TOF 1

La acusación del fiscal Carlos Amad y del defensor público de víctimas, Nicolás Escandar, señala que ambos jefes y subjefe del Escuadrón 52 de Tartagal, José Gustavo Kolasa y Carlos Raúl Miguel, no estaban de acuerdo con la formulación de un expediente donde se denunciaba un intento de femicidio de un gendarme de ese escuadrón contra su novia. Por esa razón, habrían hostigado a la referente de género al punto de llegar a abusar sexualmente de ella y amenazarla de muerte.

Según la denunciante -a quien en el juicio se la menciona por las siglas de su nombre como HAS-sus jefes no le permitieron elevar el trámite de la denuncia a las autoridades y la amedrentaron para que no prosiguiera el trámite. A pesar de ello, la referente de género confeccionó el informe que daba cuenta que la joven de solo 19 años había sufrido lesiones por un intento de ahorcamiento por parte de su novio, que portaba un arma, y que por el violento ataque tuvo la necesidad de defenderse con un cuchillo, con lo cual logró salvar su vida.

El tribunal de juicio es el Tribunal Oral Federal 1, compuesto por las juezas Marta Snopek, Alejandra Cataldi y Gabriela Catalano. Se prevé que el juicio finalice en las próximas semanas.

Según el relato de HAS, la elaboración del informe por violencia de género –que ameritaban una pronta comunicación- le valió una amenaza de muerte en el polígono de tiro, que habría ocurrido el 15 de junio de 2016, cuando Miguel le habría dicho que la iba a “hacer boleta” y “hacer desaparecer”. Después de este episodio, la denunciante se comunicó telefónicamente con el Ministerio de Seguridad y con el área de género de la sede central de Gendarmería.

Ese mismo día, Miguel la habría citado en el despacho y cuando la gendarme ingresó vio que en la oficina la esperaba Kolasa. Este último la habría increpado diciéndole: “esto es el peor error, a usted como suboficial nadie la va a ayudar y menos como mujer. Usted es una traidora”.

Luego, el jefe se habría ubicado detrás de ella, presionándola contra su cuerpo haciéndole notar su miembro en los glúteos mientras le apoyaba el arma en la sien y le decía: “Te puedo hacer feliz si querés”. Ante esta situación, la denunciante se desmayó.

Denunció un año después

Recién al año siguiente, HAS realizó la denuncia judicial y actualmente los dos exjefes –ya retirados de la fuerza- enfrentan cargos por abuso de autoridad, abuso sexual e incumplimiento de funcionarios públicos, el último cargo es por la demora en elevar a las autoridades superiores los informes sobre violencia de género confeccionado por HAS.

Sobre estas acusaciones, el abogado defensor de los gendarmes, Mariano Siteli, dijo que la molestia de HAS surgió porque sus jefes le exigían mayor rigor en sus tareas dentro del depósito y por eso ella los acusó de abuso de autoridad.

En cuanto al abuso sexual y la amenaza con un arma de fuego, señaló que en la víctima no hay lesiones constatadas por personal de salud y además remarcó contradicciones de los testigos en sobre quien portaba el arma aquel día. También aclaró que había directivas de la Gendarmería que prohibían el uso de correaje durante tareas administrativas, es el uso de la pistolera y el cinturón donde se guarda el arma reglamentaria.