Casi tres de cada diez jóvenes pobres atraviesan ansiedad o depresión: la alerta de la UCA

El 21% de los jóvenes presenta síntomas asociados a depresión y ansiedad, una problemática que se profundiza entre quienes pertenecen a los sectores socioeconómicos más bajos, donde el indicador alcanza al 28%.

Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, explicó en Pelo y Barba por Aries que la desigualdad que aparece en el acceso al trabajo y a la educación también se reproduce en los indicadores vinculados al bienestar psicológico.

Según los datos relevados por el Observatorio, mientras en los sectores de menores recursos casi tres de cada diez jóvenes atraviesan este tipo de malestar, entre los de nivel socioeconómico medio-alto la proporción baja al 15%.

Donza explicó que el organismo puede cruzar variables laborales, económicas, sociales y psicológicas porque trabaja con una encuesta propia que releva distintas dimensiones de la vida de los hogares. Esto permite observar cómo las dificultades económicas no aparecen de manera aislada, sino que conviven con problemas de integración social y bienestar emocional.

El investigador también señaló que se trata de una generación que atravesó la pandemia durante la adolescencia, un período que, según describió, dejó dificultades para construir vínculos y redes de amistad y se suma a otros factores adversos que afectan a los jóvenes.