Imputaron al intendente Jalit por el homicidio culposo del obrero jujeño

El Fiscalía penal de Ledesma de Jujuy, Lian Resúa pidió la imputación del intendente de Pichanal Julio Jalit por homicidio culposo. La audiencia judicial ocurrió esta mañana, tras culminar la mayor parte de las pericias, que indican con alto grado de probabilidad, que el jefe comunal de Pichanal, Julio Jalit, conducía con exceso de velocidad aquella lluviosa madrugada del 18 de agosto, cuando atropelló fatalmente a Rubén Marino Guitián, en el acceso a la localidad de Calilegua, sobre la ruta nacional 34. El fiscal también confirmó que no hubo testigos de los hechos, algo que contradice los dichos del abogado personal de Jalit y asesor municipal, Joaquín Vélez.

Ese día a las 6.15, la camioneta que conducía Jalit impactó en la parte trasera de la moto y terminó desbarrancando en un canal, a una velocidad que “se puede inferir claramente que era mayor a la permitida en esa zona”, remarcó Resúa. Aunque que eso, señaló, se podrá terminar de confirmar con los informes accidentológicos. Posteriormente se avanzará a la etapa de control de acusación y “después a juicio”, agregó. Aunque aclaró que al ser “una causa culposa, no prevé -salvo que el imputado no se presente a estar a derecho- una medida de privación de la libertad”.

Sobre la presencia de testigos del siniestro, aseveró que “en la causa no hay testigos directos del hecho. Hemos obtenido los testimonios de los policías, de la gente del SAME y en ningún momento se acreditó la presencia de un testigo presencial que haya visto el accidente”. Las afirmaciones desmienten declaraciones mediáticas del abogado Joaquín Vélez, quien afirmó haber observado lo sucedido desde un vehículo que conducía detrás de su cliente y que el motociclista” iba sin casco y la moto sin luces”. Sobre este aspecto Resúa indicó que ante el estado en que terminó el vehículo impactado, solo se sabrá con el informe si la moto tenía las condiciones necesarias para circular.