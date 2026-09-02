Sacarán los bicicleteros de Belgrano para mejorar la circulación

Luego del anticipo del intendente Emiliano Durand con respecto a obras en estas dos avenidas importantes, se confirmó que se retiran y trasladan los bicicleteros instalados sobre la avenida Belgrano y se realizan otras en la avenida San Martin, previstas para mejorar la circulación, iluminación y accesibilidad en el microcentro.

La decisión la comunicó el Secretario de Obras Públicas, Gastón Viola, a través de varios reclamos vinculados con las dificultades que generaban estas estructuras para el tránsito. “Vamos a movilizar los bicicleteros, ya que generaban algún tipo de contención y no facilitaban el tránsito de la ciudad". También serán removidas estructuras de hormigón para liberar espacio.

Sobre avenida San Martín, los trabajos abarcarán desde Ayacucho hasta Bicentenario, con mejoras en la iluminación de veredas y calzada, intervenciones en el entorno del Mercado San Miguel, rampas de esquinas y paradas de colectivos.

En avenida Belgrano, las tareas se concentrarán desde Junín hasta Pueyrredón e incluirán nueva iluminación y mejoras en esquinas y rampas para facilitar la circulación.

Desde el Municipio aclararon que, por ahora, no está previsto ensanchar las veredas, ya que una obra de esas características demandaría mayores plazos y generaría más complicaciones sobre el tránsito.

Las intervenciones forman parte del esquema de mejoras previsto para el microcentro y complementarán el Plan Mi Vereda, con trabajos destinados a ordenar la circulación y mejorar las condiciones de accesibilidad en sectores de alta concurrencia.