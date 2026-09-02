Generaciones excluidas: uno de cada tres jóvenes pobres no estudia ni trabaja en Argentina

El 34% de los jóvenes de los sectores socioeconómicos más bajos no estudia ni trabaja, una proporción que cae al 8% entre quienes pertenecen a los niveles más altos. En el promedio general, el indicador alcanza al 20%.

Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, explicó en Pelo y Barba por Aries que la desigualdad no termina en el acceso al estudio o al empleo, sino que también tiende a reproducirse dentro de los hogares.

El especialista señaló que cuando el jefe o la jefa de una familia tiene un trabajo precario, existe una tendencia a que los jóvenes de ese hogar también ingresen al mercado laboral en condiciones similares. Mencionó actividades como el reciclado, la venta ambulante o la elaboración de productos para vender como algunas de las alternativas que aparecen ante la falta de empleo formal.

Donza advirtió que este fenómeno pone en tensión la histórica idea de movilidad social ascendente y sostuvo que las condiciones de precariedad empiezan a consolidarse de una generación a otra.

La situación se agrava entre muchas mujeres jóvenes que permanecen fuera del estudio y del trabajo porque tienen a su cargo tareas de cuidado, como la atención de hijos, hermanos menores, adultos mayores o personas con discapacidad. Según explicó, la falta de espacios públicos de cuidado limita las posibilidades de continuar estudiando o ingresar al mercado laboral.

El investigador remarcó además que Argentina arrastra un problema estructural: en los últimos 25 años, sostuvo, el país nunca logró perforar de manera sostenida un piso del 25% de pobreza por ingresos, incluso durante etapas de crecimiento económico y generación de empleo.