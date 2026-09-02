El adicional del acueducto Yacuy-Tartagal aumentó casi 695%

El monto pasó de $148,9 millones, a valores de 2022, a $1.183,8 millones tras una redeterminación de precios aprobada por el Gobierno.
 
Salta02/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno de Salta aprobó una fuerte redeterminación de precios para el Adicional N°1 de la obra de finalización del Acueducto Yacuy-Tartagal, en el departamento San Martín. El monto pasó de $148.947.811,78 a $1.183.827.594,73, lo que representa un incremento cercano al 695%.

La actualización fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial mediante una resolución de Jefatura de Gabinete. El adicional original había sido calculado a valores de diciembre de 2022, mientras que la nueva cifra corresponde a valores de agosto de 2025. Solo la redeterminación incorpora $1.034.879.782,95 sobre el monto inicialmente previsto.

La obra comprende la finalización del acueducto Yacuy-Tartagal, la estación de bombeo, una cisterna de reserva y trabajos complementarios. La contratista es Juan Pedro Garín Construcciones SA, y la resolución autoriza además al secretario de Obras Públicas a suscribir el contrato correspondiente al adicional y su redeterminación.

El expediente deja en claro que la diferencia responde a un proceso formal de actualización de precios y no a una nueva obra independiente. El gasto será imputado al ejercicio 2026, dentro del esquema de financiamiento consignado en la resolución.

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