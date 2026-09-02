Circunvalación Oeste: destinan $650 millones para ampliar el acceso a San Lorenzo Chico

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La Provincia abrió un proceso de contratación para ejecutar una nueva intervención sobre la Circunvalación Oeste, en el sector de acceso a San Lorenzo Chico, con un presupuesto oficial de $650 millones.

La obra corresponde a la ampliación de la rama noroeste en la progresiva 5000, dentro del sector identificado como CIB 2. El llamado fue publicado este miércoles por la Dirección de Vialidad de Salta bajo la modalidad de adjudicación simple.

La intervención apunta a modificar y ampliar uno de los accesos de un sector que en los últimos años registró un fuerte crecimiento urbano y residencial. El Boletín no detalla todavía en el aviso publicado la configuración final de la obra, pero sí confirma el monto previsto y el punto específico donde se realizará la intervención.

La apertura de las ofertas está prevista para el 11 de septiembre a las 11, en la sede de la Dirección de Vialidad de Salta. Los pliegos podrán consultarse hasta el día anterior a la apertura.