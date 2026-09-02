Sáenz refuerza la Seguridad: 300 policías nuevos y más de 150 móviles

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó este miércoles en el Campo Histórico de la Cruz el acto de incorporación de 300 nuevos agentes a la Policía de Salta y la entrega de 151 móviles 0 km, destinados a reforzar las tareas de prevención y respuesta en Capital y el interior.

Del total de vehículos incorporados, 121 son motocicletas y 30 cuatriciclos, una modalidad que se suma por primera vez a la flota policial provincial. Durante la ceremonia, el jefe de Policía, comisario Walter Toledo, destacó el impacto que tendrá el nuevo equipamiento sobre el trabajo operativo de la fuerza.

“Estamos llegando al 80% de la renovación de los vehículos”, sostuvo Toledo, quien valoró el proceso de actualización del parque automotor y señaló que los nuevos móviles permitirán ampliar la cobertura en distintos sectores de la provincia.

El jefe policial explicó además que los 300 nuevos efectivos serán distribuidos entre unidades especiales y diferentes localidades del interior, con especial atención en zonas donde se registró un aumento de la conflictividad social.

El refuerzo también alcanzará áreas específicas como la Policía Rural y Ambiental y Bomberos, además de otras dependencias operativas. Toledo indicó que ya se avanzó con los permisos necesarios para la utilización de los cuatriciclos incorporados.

La entrega forma parte del proceso de inversión en seguridad impulsado por el Gobierno provincial, que durante la gestión de Sáenz ya había informado la incorporación de más de 400 unidades y una renovación sostenida del parque automotor policial.