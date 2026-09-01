Alarma en Salta: récord de suicidios y una mayoría sin asistencia profesional

El secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, advirtió por el fuerte crecimiento de los casos y señaló que gran parte de las personas fallecidas no había consultado previamente.
Salta01/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

ChatGPT Image 1 sept 2026, 07_38_41 a.m.

El secretario de Salud Mental y Adicciones de la Provincia, Martín Teruel, advirtió en Pelo y Barba por Aries que 2025 marcó un punto crítico para Salta.

“El año pasado ha sido el año de mayor tasa a nivel histórico”, afirmó. Además, señaló que el crecimiento no fue exclusivo de la provincia y que a nivel nacional los suicidios “se han constituido en la primera causa de muerte de la población joven, superando a los homicidios y a los accidentes de tránsito”.

Teruel explicó que en Salta los casos aparecen distribuidos entre distintas edades y localidades. “Los eventos que se han registrado son muy dispersos en cuanto a los grupos etarios”, sostuvo, y agregó que también se produjeron “en distintas localidades, en distintas zonas geográficas”.

Uno de los datos que más preocupa a Salud es la falta de consultas previas.

“Casi todas esas personas no tenían ningún antecedente de atención profesional”, indicó.

GY2TIZBTHE2DSZRQGM3DMNRUMQDetuvieron al exjefe de la AFIP en Salta, condenado a prisión

Ante este escenario, la Provincia dispuso que las situaciones vinculadas con ideación suicida sean consideradas de atención prioritaria. “Una persona que está pasando un momento difícil y que puede estar con ideación suicida puede acudir al centro de salud más cercano a su domicilio”, explicó Teruel.

El funcionario remarcó que estos casos no deben quedar sujetos a una demora habitual de turnos. También señaló que, ante una urgencia, se puede acudir a las guardias hospitalarias y que el 911 cuenta con un equipo de salud mental especializado en urgencias.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail