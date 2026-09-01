Alarma en Salta: récord de suicidios y una mayoría sin asistencia profesional

El secretario de Salud Mental y Adicciones de la Provincia, Martín Teruel, advirtió en Pelo y Barba por Aries que 2025 marcó un punto crítico para Salta.

“El año pasado ha sido el año de mayor tasa a nivel histórico”, afirmó. Además, señaló que el crecimiento no fue exclusivo de la provincia y que a nivel nacional los suicidios “se han constituido en la primera causa de muerte de la población joven, superando a los homicidios y a los accidentes de tránsito”.

Teruel explicó que en Salta los casos aparecen distribuidos entre distintas edades y localidades. “Los eventos que se han registrado son muy dispersos en cuanto a los grupos etarios”, sostuvo, y agregó que también se produjeron “en distintas localidades, en distintas zonas geográficas”.

Uno de los datos que más preocupa a Salud es la falta de consultas previas.

“Casi todas esas personas no tenían ningún antecedente de atención profesional”, indicó.

Ante este escenario, la Provincia dispuso que las situaciones vinculadas con ideación suicida sean consideradas de atención prioritaria. “Una persona que está pasando un momento difícil y que puede estar con ideación suicida puede acudir al centro de salud más cercano a su domicilio”, explicó Teruel.

El funcionario remarcó que estos casos no deben quedar sujetos a una demora habitual de turnos. También señaló que, ante una urgencia, se puede acudir a las guardias hospitalarias y que el 911 cuenta con un equipo de salud mental especializado en urgencias.