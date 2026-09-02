Proponen a María Edith Rodríguez como Fiscal ante la Corte N°2

El Senado de Salta recibió formalmente el pliego de María Edith Rodríguez para ocupar el cargo de Fiscal ante la Corte N°2, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.

La propuesta ingresó a la Cámara alta y ahora deberá pasar por el procedimiento de acuerdo previsto para este tipo de designaciones. La Resolución N°11 dispone que el pliego sea puesto a consideración de la comunidad y que intervenga la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones.

La comisión funciona en la Secretaría Legislativa del Senado y es el ámbito donde se analizan los antecedentes de las personas propuestas para cargos judiciales antes de que el cuerpo avance con el tratamiento del acuerdo.

La publicación también ordena dar difusión al pliego para que la ciudadanía pueda tomar conocimiento de la postulación. La resolución fue firmada por el presidente de la Cámara de Senadores, Antonio Marocco, y por el secretario legislativo Luis Guillermo López Mirau.