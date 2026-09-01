Avellaneda: el 80% de las intervenciones policiales responde a conflictos sociales

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, aseguró que alrededor del 80% de las intervenciones policiales en Salta están vinculadas con situaciones de conflictividad social, entre ellas enfrentamientos entre grupos, violencia intrafamiliar y otros episodios que requieren presencia de efectivos.

Según explicó, el Ministerio realiza un mapeo diario para identificar los sectores donde se concentran los principales focos de conflictividad. Avellaneda señaló que el problema presenta características distintas según cada distrito y también aparece relacionado con determinadas condiciones socioeconómicas.

“Es algo que ya planteamos y que se tiene que abordar de manera integral”, sostuvo el funcionario, al considerar que la respuesta no puede quedar limitada únicamente a la intervención policial.

Dentro de ese diagnóstico, Avellaneda señaló al consumo de alcohol como uno de los factores que aparece asociado a distintos episodios de violencia. También advirtió que las adicciones pueden tener incidencia en hechos delictivos y conflictos entre personas.

Por ese motivo, el ministro planteó la necesidad de que otras áreas del Gobierno intervengan sobre los consumos problemáticos. El objetivo es complementar el trabajo policial con políticas de prevención, asistencia y abordaje social.

Avellaneda remarcó que la Policía actúa cuando el conflicto ya se encuentra en desarrollo, mientras que la prevención requiere intervenir también sobre las causas que generan esas situaciones.

El diagnóstico se conoce en paralelo al refuerzo de la seguridad anunciado por la Provincia, que contempla nuevos vehículos, mayor patrullaje y la incorporación de 300 efectivos policiales para ampliar la presencia en distintos puntos de Salta.