Francesas: la fiscalía habría enviado también muestras de semen

La Unidad Fiscal que interviene en la causa —integrada por la fiscal penal María Luján Sodero y los fiscales Pablo Paz y Daniel Espilocín— solicitó el libramiento de un exhorto internacional a la Justicia francesa para avanzar en la investigación de los homicidios de Cassan Bouvier y Houria Moumni. El pedido apunta a que el Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale de Francia quede autorizado a recibir tres muestras biológicas que hasta ahora estaban bajo custodia del Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta, para someterlas a un nuevo procesamiento técnico científico. La jueza Garantías, Silvia García Tabera, dispuso librar el exhorto a Emmanuelle Robinson, primera vicepresidenta a cargo de la Instrucción del Tribunal Judicial de París, para que autorice la recepción y el análisis de las muestras.

La noticia fue puesta bajo la lupa apelando a los malos antecedentes que hubo en este caso en cuanto a la conservación de muestras. Roberto Reyes, abogado de Santos Clemente Vera —que pasó más de una década preso por el crimen hasta que la Corte Suprema anuló su condena—,en comunicación con Aries planteó una serie de objeciones sobre este nuevo envío de muestras a Francia.

Según informó la Unidad Fiscal hace unos días las muestras fueron trasladadas a la Embajada de Francia por el fiscal Pablo Rodrigo Paz el viernes 28 de agosto de 2026, y al día siguiente viajaron a Francia de la mano del teniente coronel Vincent Audont, agregado de Seguridad Interior de la embajada francesa en Argentina.

El abogado precisó que se trata de células epiteliales y muestras de semen. Como abogados defensores de Vera, indicó, no tienen información sobre con qué elementos se cotejarán ni sobre su procedencia exacta. Reyes remarcó que no tienen acceso al expediente principal, motivo por el cual pidieron que se libren exhortos a Francia y un oficio interjurisdiccional a Buenos Aires para acceder a los datos nativos de ADN. También advirtió que la jueza que debe resolver sobre este nuevo pedido, Silvia García Tabera, es la misma magistrada que firmó la resolución que habilitó la extracción compulsiva de ADN a Beatriz Yapura, esposa de Vera.

Reyes cuestionó que “no alcanza con que un agregado de Gendarmería las haya trasladado para dar por válida toda la cadena de custodia”. El abogado remarcó que ni a la defensa ni a los representantes legales se les informa sobre el circuito que siguen las pruebas, y que eso es justamente lo que buscan revertir en esta nueva etapa para evitar repetir los errores cometidos hace 15 años. Además, cuestionó que hasta el momento no exista ningún informe que confirme que los análisis realizados en Francia coincidan con la fecha de muerte de las víctimas.

Antecedentes: muestras pérdidas o dispersas

Mientras representaban a Clemente Vera ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado Manuel Garrido, director de Innocence Project Argentina, señaló que el destino de parte de la evidencia genética era incierto: existía una certificación de que había sobres guardados en la caja fuerte del Tribunal de Salta que podrían contener las muestras, pero el Tribunal se negaba a abrirlos hasta que la Corte Suprema resolviera, al punto de que —según sus palabras— no había forma de confirmar si las muestras estaban ahí o no. Cuando un perito de la Fundación Favaloro pidió ese material para hacer una pericia, en el Tribunal le respondieron que no lo tenían, y el estudio terminó haciéndose con los remanentes que había conservado la Justicia francesa.

Recién en marzo de 2026, en el marco de la reactivación de la causa por la Unidad Fiscal Especial, se pudo confirmar la existencia de hisopados de las autopsias que habían quedado resguardados en el Laboratorio de Huellas Genéticas de la UBA y que ahora se encuentran en Francia. Su localización fue posible gracias a un trabajo de trazabilidad sobre actas de secuestro y constancias de remisión, y a un inventario completo de los elementos secuestrados en la causa.

El problema con las muestras incluso fue reconocido por el procurador de Salta, Pedro García Castiella quién indicó que durante la investigación original, el material extraído de los cuerpos fue dividido y remitido a distintos laboratorios, por lo que los análisis nunca se hicieron sobre exactamente la misma porción de material biológico. Esa fragmentación explicaría, al menos en parte, por qué un perfil genético hallado en los estudios argentinos —que había sido clave para condenar a Santos Clemente Vera— no volvió a aparecer cuando el mismo material fue analizado en Francia.”Se tomaron muestras de diferentes partes del hisopo”, explicó recientemente la fiscal Salinas Odorisio.