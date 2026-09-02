Arquitectos sobre el crecimiento de Salta: “Ha quedado mucha gente afuera”

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Federico Maigua, referente de FUNDACAS, la Fundación del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Salta, cuestionó en Pasaron Cosas la forma en que creció la ciudad en los últimos años y aseguró que el resultado urbano “no es el mejor para la mayoría de la sociedad”. “Ha quedado mucha gente afuera”, afirmó al hablar sobre acceso a la tierra, planificación y mercado inmobiliario.

Según explicó, durante mucho tiempo la planificación estuvo concentrada principalmente en aspectos físicos y normativos, mientras quedaron relegadas cuestiones vinculadas con la integración social, económica y territorial. Maigua sostuvo que cuando el Estado no interviene en la generación de suelo urbanizado accesible, el mercado termina condicionando quién puede vivir en determinadas zonas de la ciudad.

Como ejemplo mencionó el caso de Vaqueros, donde familias originarias vendieron terrenos a medida que aumentaba el valor de la tierra y luego terminaron desplazadas hacia sectores como 17 de Octubre y barrio Unión. Para Maigua, esas situaciones muestran cómo los movimientos del mercado inmobiliario pueden terminar expulsando a pobladores de sus propios territorios.

El arquitecto también defendió la incorporación de nuevas reglas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental y consideró que Salta está hoy “mejor planificada”. Admitió que esas normas pueden afectar intereses vinculados al mercado, pero sostuvo que apuntan a equilibrar el desarrollo privado con las necesidades de la comunidad.

El debate será uno de los ejes de las II Jornadas Abiertas de Territorio y Ambiente, organizadas por FUNDACAS y el Colegio de Arquitectos de Salta para el 3 y 4 de septiembre. Participarán funcionarios, académicos, profesionales y organizaciones sociales, con actividades abiertas al público de 17:30 a 20:30