Fronteras habilitadas en Salta: el viento obliga a circular con precaución

El Paso de Sico, que conecta Salta con Chile, se encuentra habilitado este miércoles 2 de septiembre para todo tipo de vehículos, con horario de 9 a 19. En la zona se esperan temperaturas de entre -6°C y 13°C y viento de 32 km/h.

También está habilitado Jama, en Jujuy, de 9 a 19, aunque las condiciones son más exigentes: se informan -8°C de mínima y ráfagas de hasta 54 km/h. Socompa, en territorio salteño, continúa reservado exclusivamente para uso ferroviario y no permite tránsito vehicular.

Hacia Bolivia están habilitados Aguas Blancas por chalanas, de 7 a 19; el Puente Internacional de Aguas Blancas, durante las 24 horas; Salvador Mazza, también las 24 horas; y Los Toldos, sin restricción horaria informada. En Salvador Mazza se advierten vientos de 43 km/h.

El paso de Misión La Paz hacia Paraguay también está habilitado, de 7 a 20. Allí se esperan hasta 30°C y viento norte de 34 km/h.

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este miércoles. La información difundida indica pista operativa, Migraciones sin demoras y vuelos programados según cronograma, aunque se recomienda verificar cada servicio con la aerolínea antes de viajar.