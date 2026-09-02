Litio, cobre e inversiones: comienza Argentina Mining 2026 en Salta

Argentina Mining 2026 comienza este miércoles en Limache. Habrá 81 disertantes y 69 charlas sobre proyectos, inversiones, litio y cobre.
 
Salta02/09/2026

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Salta será desde este miércoles uno de los principales puntos de encuentro del sector minero argentino. Argentina Mining 2026 espera reunir a más de 9 mil asistentes durante tres jornadas en el Centro de Convenciones de Limache, con empresas, inversores, proveedores, profesionales y representantes del sector público.

La XIX Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería se extenderá hasta el viernes 4 de septiembre. La apertura está prevista para este miércoles al mediodía, con autoridades provinciales y nacionales y representantes de las principales cámaras vinculadas con la actividad.

ChatGPT Image 2 sept 2026, 06_38_18 a.m.UNSa y el CONICET crearon Melju, una empresa que busca soluciones para las salmueras del litio

La edición contará con 81 disertantes y 69 charlas. La agenda incluye proyectos mineros, exploración, litio y cobre, infraestructura, energía, financiamiento, proveedores, innovación y oportunidades de inversión.

El encuentro busca además generar contactos comerciales entre compañías mineras y proveedores de bienes y servicios. También participarán inversores, instituciones académicas y organismos públicos, en una provincia que concentra varios de los proyectos de litio que avanzan en el país.
 
 

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