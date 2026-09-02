Riesgo extremo de incendios forestales en Salta: piden máxima precaución

Defensa Civil ubicó el peligro de incendios en el nivel más alto. Recomiendan evitar cualquier tipo de quema y alertar ante columnas de humo.
Salta02/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

660062-bomberos-20voluntarios-20de-20met-c3-a1n-20apagan-20el-20fuego-20en-20pastizales-gentileza-20

Salta atraviesa este miércoles una jornada con riesgo extremo de incendios forestales, según informó Defensa Civil. El nivel de peligro se encuentra en la categoría más alta, por lo que cualquier foco puede convertirse rápidamente en un incendio de difícil control.

resultaste-afectado-animales-sueltos-rutas-tucumanas-814011-120827Baches y animales sueltos complican el tránsito en rutas nacionales de Salta

Ante este escenario, se recomienda no realizar quemas de ningún tipo, evitar arrojar colillas o elementos encendidos y extremar los cuidados en zonas con vegetación seca.

Ante la presencia de humo o fuego, se debe dar aviso inmediato al 911.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail