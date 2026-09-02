Riesgo extremo de incendios forestales en Salta: piden máxima precaución

Salta atraviesa este miércoles una jornada con riesgo extremo de incendios forestales, según informó Defensa Civil. El nivel de peligro se encuentra en la categoría más alta, por lo que cualquier foco puede convertirse rápidamente en un incendio de difícil control.

Ante este escenario, se recomienda no realizar quemas de ningún tipo, evitar arrojar colillas o elementos encendidos y extremar los cuidados en zonas con vegetación seca.

Ante la presencia de humo o fuego, se debe dar aviso inmediato al 911.