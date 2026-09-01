Ampliaron el servicio de Hemodiálisis de Tartagal con nuevos equipos

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, encabezó una jornada de trabajo en el Hospital Presidente Juan Domingo Perón de Tartagal, donde supervisó la incorporación de nuevo equipamiento médico, obras de infraestructura y la llegada de profesionales para distintas especialidades.

Durante la recorrida, Mangione remarcó la continuidad de las inversiones en el interior provincial: "Pese a las adversidades y la escasez de recursos, la salud pública sigue siendo una prioridad de gestión. Contar con una planificación nos permite optimizar fondos y convencer a profesionales jóvenes para que se radiquen en Tartagal, cuyo hospital es cabecera y centro de referencia para todo el departamento San Martín".

Ampliación en Hemodiálisis y atención de pacientes agudos

El hospital sumó tres nuevas máquinas de diálisis de última generación para dar respuesta a la creciente demanda de la zona. Con esta incorporación, el establecimiento se consolida como el segundo efector público con mayor cantidad de prestaciones de este tipo en la provincia, detrás del Hospital Dr. Arturo Oñativia.

Entre enero y agosto de este año se registraron 2.595 sesiones en el servicio. La capacidad mensual, que era de 26 pacientes en el primer trimestre, pasó a 32 en abril con la apertura de un cuarto turno y alcanzó a 33 personas en agosto. El nuevo equipamiento permitirá sumar progresivamente a 12 pacientes más provenientes de Tartagal, General Mosconi, Salvador Mazza y Coronel Cornejo.

Asimismo, se instaló un equipo de diálisis exclusivo en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para la atención de pacientes con insuficiencia renal aguda o en asistencia respiratoria mecánica (ARM), prestación que antes requería el traslado urgente hacia Orán.

El jefe del programa de Hemodiálisis, José Rodríguez, señaló que "poder dializar a pacientes críticos dentro de la misma terapia intensiva marca una diferencia fundamental en la atención de urgencia. Sumamos tecnología, aumentamos la capacidad operativa y evitamos derivaciones complejas".

Nuevos profesionales médicos

En el marco de la cobertura de recursos humanos para el norte provincial, el Ministerio confirmó la incorporación de un médico terapista pediátrico, dos médicos de familia, una médica cirujana, una ginecóloga con formación oncológica y un enfermero para el área Materno Infantil, además de refuerzos en psiquiatría y traumatología.

Equipamiento para áreas críticas y odontología

Durante la supervisión, el gerente del hospital, Pedro Urueña, presentó las adquisiciones destinadas a reforzar los servicios de diagnóstico, internación y cirugía. En quirófano se incorporaron dos electrobisturíes bipolares con una inversión de $17.465.556.

En la Terapia Intensiva (UTI) se sumaron tres camas eléctricas de internación por un total de $8.887.744. Además se adquirieron dos electrocardiógrafos ($2.560.000) distribuidos entre la Unidad de Terapia Intensiva y la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN).

Mediante donaciones, se compró un sillón odontológico de última tecnología por US$ 3.971 ($5.916.790) para el hospital central, mientras que el equipo que estaba en uso fue reasignado al Centro de Salud del barrio San Roque.

Obras edilicias en Radiología y Gerontología

En materia de infraestructura, se concluyó la refuncionalización y refacción integral de la sala del Servicio de Radiología.

A la par, en el sector de Gerontología/PAMI se ejecutaron tareas de mantenimiento que incluyeron la renovación de luminarias, arreglo de aberturas, reparación de paneles de oxígeno y aire comprimido, y la adecuación de mochilas de descarga en 15 sanitarios. En este sector se invirtieron además $6.803.511 en la reparación y puesta a punto de camas, de las cuales cuatro quedaron asignadas de forma exclusiva al servicio de Neurología y las restantes a la internación de adultos mayores.

Acompañaron la recorrida, el coordinador de Desarrollo Organizacional, Agustín del Monte; el subsecretario de Gestión de Salud, Luciano Giasso, y los directores de Zona Norte, Víctor Dip y Adrián Murillo.