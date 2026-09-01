De Ciccone a la AFIP en Salta: detuvieron a Resnick Brenner

Luego de que la Corte Suprema confirmara la condena al exdirector Regional de la entonces AFIP, el fiscal federal Carlos Amad le solicitó a la jueza Alejandra Cataldi su detención y la magistrada la aprobó. Se entregó en Buenos Aires.

La causa por lo que se lo detuvo es por una condena unificada entre lo que dictó en el 2023 el Tribunal Oral Federal 2 de Salta y la unificación de pena con otra condena de la causa Ciccone.

El fiscal Amad lo investigó por vender beneficios y extorsionar a empresarios a cambio de no involucrarlos en causas de trata laboral y lo imputó junto a Nicolás Fili , quién se desempeñaba como jefe del Área Jurídica de la AFIP. Los acusó por concusión, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, defraudación a la administración pública, evasión fiscal, cohecho, coacción y desobediencia judicial. También se acusó a empresarios mineros.

Durante el juicio en Salta, empresarios reconocieron haber pagado coimas. Aunque el Teibunal absolvió a los dueños de la minera Santa Rita, Pablo Daniel Haddad y Federico Guijarro Jiménez, que fueron acusados de cohecho (pasivo y activo).

La fiscalía apeló esta decisión y la Cámara Federal de Casación Penal anuló esas absoluciones y, al mismo tiempo, confirmó las condenas dictadas y las defensas se quejaron ante la Corte Suprema de Justicia quién confirmó la condena recientemente.

Ciccone y el avión venezolano

Por el caso Ciccone se lo condenó en el 2018 a tres años en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por haber sido partícipe necesario de negociaciones incompatibles con la función pública . Resnick Brenner era jefe de asesores de Echegaray en la AFIP cuando sucedió el caso en el que se condenó también al exvice presidente Amado Boudou.

También fue abogado de los pasajeros venezolanos e iraníes que llegaron a la Argentina y fueron retenidos. El avión antes habría pasado por Rusia y pertenecía a la empresa venezolana Emtrasur, quién se la había comprado violando normas internacionales a la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos desde 2011 acusándola de su vínculo con la Guardia Revolucionaria de Irán.