Con la proyección de un video, un diputado homenajeó a Messi

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia, en el tramo de ‘homenajes’, el representante de Cachi, el diputado Miguel Plaza, proyectó un video y rindió homenaje a Lionel Messi.

“Podríamos estar toda la tarde nombrando sus logros, pero quiero refrendar el legado que nos deja con su historia de vida; un niño que tuvo que luchar contra adversidades físicas para seguir jugando”, expresó el legislador.

Relató que la historia del jugador, más allá de las alegrías, estuvo atravesada por momentos donde fue injustamente cuestionado por la prensa y por finales perdidas.

“Los valores de humildad, empatía social y trabajo en equipo es lo que nos tiene que llevar a trabajar juntos para una mejor provincia. Eternamente, gracias Lio”, finalizó el diputado.