Baches y animales sueltos complican el tránsito en rutas nacionales de Salta

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables con precaución este miércoles 2 de septiembre, aunque los reportes de Defensa Civil advierten por baches, animales sueltos, calzadas irregulares, obras, barro, agua, pozos, bancos de arena y sectores con fuerte viento.

En el norte, la RN34 entre Pichanal y Embarcación presenta baches grandes, animales sueltos, banquinas irregulares y maquinaria trabajando a la altura del kilómetro 1341. Desde Embarcación hacia Mosconi también se informan baches, animales, tránsito pesado, demarcación deficiente y obras en curso. En la RN81, entre Tartagal y Salvador Mazza, hay baches y animales sueltos, mientras que en la RN86 continúa la pavimentación en el tramo de Tonono.

En Metán, la RN9/34 entre Rosario de la Frontera y Metán tiene maquinaria y bacheo activo entre los kilómetros 1438 y 1440, además de baches en la zona de Cabeza de Buey. En Anta, la RN16 presenta camiones y baches, y se advierte sobre el cruce del arroyo Matorras, a la altura del kilómetro 62. También se reporta mal estado de la RN34 y malezas en banquinas.

En los Valles Calchaquíes, la RN68 entre La Merced y La Viña tiene calzada irregular. En la Garganta del Diablo se registran deslizamientos, pozos y maquinaria trabajando. La RN40 entre Cachi y Payogasta presenta calamina, mientras que entre La Poma y Acay hay baches y desde Dársena hacia Seclantás continúan trabajos viales.

En la Puna, la RN51 presenta un socavón antes de Cobres, mientras que entre Tastil y Las Cuevas hay baches. Entre Sillleta y Quijano se informa maquinaria trabajando. En esa zona, además, el viento ronda los 33 km/h.

En La Caldera, la RN9 mantiene desvíos por el puente de Vaqueros y baches en sectores de cornisa, por lo que se recomienda circular con extrema precaución. En Capital, la Colectora Bolivia está habilitada, aunque con baches localizados y advertencias en rotondas y accesos.

En cuanto a rutas provinciales, en Orán las RP13, 19 y 18 hacia Isla de Cañas presentan pedregullo sobre calzada y animales sueltos. En San Martín, la RP46 en El Quebrachal tiene tránsito de camiones; la RP54 en Aguaray, animales y maleza; la RP53 entre Churcal, Molinos, Vaqueta, Hickmann, Lozano y Chagüema, barro y agua; y la RP157 entre Dragones, Media Luna, Mora y Montesco, sectores con agua, lodo y calzada resbaladiza.

En Rivadavia, los caminos vecinales presentan agua y barro, aunque permanecen transitables. La RP7 entre Santa Victoria y Quiacas está habilitada; la RP13 Banda Sur hacia Chaco tiene animales sueltos y la RP156 Los Blancos–Misión San Patricio registra agua sobre calzada.

En Metán y Anta, la RP25 requiere precaución, la RP35 está en mantenimiento y la RP2 entre Ojo de Agua y Rosario de la Frontera presenta pozos frecuentes. Las RP43 y 45 deben recorrerse con precaución. En Anta, las RP5, 29, 30 y 41 tienen animales sueltos, mientras que la RP20 en Parque Rey presenta pozos y malezas en banquinas.

En Cafayate, las RP6 y RP56 tienen calamina y pozos. La RP42 en Los Colorados presenta bancos de arena y se recomienda circular en 4x4. La RP44 también tiene calamina y pozos.

En Chicoana, la RP33 registra neblina y escarcha en algunos sectores, con baja visibilidad en la zona de Cardones. En La Viña, la RP6 hacia Sendero Gaucho está transitable, mientras la RP47 en Juramento presenta ripio, vados con agua, pozos y malezas. En Molinos, la RP55 hacia Seclantás tiene calzada irregular. La RP23 está transitable y en la RP94 continúan trabajos de Vialidad.

En Los Andes, la RP27 hacia Tolar Grande tiene ripio y sectores con lodo. La RP129 hacia el Salar del Hombre Muerto presenta barro en badenes y se recomienda circular únicamente con vehículos 4x4.

Finalmente, en Iruya, la RP133 continúa sin pavimentar, con calamina y sectores de cornisa. Además, se advierte no cruzar arroyos con corriente por riesgo de crecidas.

En todos los casos se recomienda circular con luces bajas, reducir la velocidad en zonas con maquinaria o animales, evitar vadear cursos de agua y consultar el estado actualizado antes de viajar.