“La universidad no solo forma profesionales”: investigadores salteños aportan soluciones a las mineras

Investigadores de la UNSa y el CONICET aseguraron que el conocimiento generado dentro de la universidad pública ya tiene una aplicación concreta en empresas mineras que buscan resolver problemas técnicos vinculados con sus proyectos.

La discusión surgió en Pasaron Cosas cuando se planteó el debate sobre la productividad de la universidad y el valor del conocimiento que produce. Laura Emilia Giménez, becaria doctoral de CONICET, sostuvo que la institución “no solo es un lugar donde se forman nuevos profesionales”, sino que también genera tecnología estratégica y conocimiento aplicado capaz de responder a demandas del sector privado.

Juan Ramiro Lezama, becario postdoctoral de CONICET, explicó que esa vinculación ya se traduce en consultas y servicios para compañías mineras. Según señaló, empresas que avanzan con proyectos recurren al equipo para resolver cuestiones geológicas y productivas sobre las que los investigadores vienen trabajando desde la academia.

También detalló que esos servicios tecnológicos involucran institucionalmente al CONICET y la UNSa, a través del INIQUI, un instituto de doble dependencia que administra acuerdos, confidencialidad y la relación con las empresas, mientras los investigadores concentran su trabajo en el desarrollo técnico.

Melju, la startup creada a partir de esas investigaciones para trabajar sobre reinyección de salmueras agotadas en litio, aparece así como uno de los ejemplos concretos de esa transferencia del conocimiento universitario al sector productivo.