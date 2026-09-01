Kosiner: “El movimiento obrero debe ser protagonista de esta unidad”

Pablo Kosiner sostuvo en Pelo y Barba por Aries que la CGT y el movimiento obrero deben ocupar un lugar central en la construcción de una alternativa opositora de cara a 2027.

El dirigente contó que, días antes de reunirse con Sergio Massa, participó de un encuentro junto a Juan Manuel Urtubey y Octavio Argüello, uno de los secretarios generales de la CGT y dirigente de la Federación de Camioneros.

“El movimiento obrero o el sector vinculado al trabajo debe ser muy protagónico en la convocatoria de esta unidad”, afirmó Kosiner.

Según explicó, la intención es ampliar la base política y social del armado opositor y sumar a sectores que, a su entender, fueron afectados por las políticas del Gobierno nacional. “Creo que hay que dialogar de la misma manera con sectores también de otras fuerzas políticas”, sostuvo.

Kosiner planteó que la discusión de cara al próximo año electoral no debe quedar limitada a las estructuras partidarias y volvió a poner el foco en la necesidad de recuperar el diálogo.